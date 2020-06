Namorada de Diogo Piçarra mostra primeira ida da filha Penélope à praia

Diogo Piçarra foi pai pela primeira vez no passado mês de março, da pequena Penélope, fruto da relação com Mel Jordão, e desde então tem encantado as redes sociais com fotografias da bebé.

Desta vez, foi a namorada do cantor que decidiu partilhar o registo da primeira ida da pequena à praia. Nas fotografias, a mãe "babada" sorri para a câmara com Penélope ao colo, enquanto no vídeo coloca a bebé em contacto com a areia, à medida que Diogo Piçarra a segura.

"O primeiro dia de praia da nossa filha nunca se esquece", escreveu Mel na legenda da publicação.

Os fãs não hesitaram em deixar elogios à beleza da menina.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Casal voltou a encantar os seguidores com novas fotografias da bebé.