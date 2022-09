Namorada de Draxler apoia craque em Lisboa Bailarina Sethanie Taing está grávida de oito meses. Relação com jogador do Benfica começou com uma traição.

Sethanie Taing e Julian Draxler vão ser pais

Vânia Nunes

Julian Draxler vai contar com o apoio incondicional da namorada, Sethanie Taing, na nova fase da sua carreira, agora no Benfica. A bailarina está grávida de oito meses, de um menino, mas faz questão de acompanhar ao pormenor a carreira do jogador alemão, 28 anos, e já se mostrou “orgulhosa” com esta conquista e preparada para a vida em Lisboa.



O casal tem-se mostrado apaixonado e cúmplice nas redes sociais desde que anunciou a gravidez, em abril, mas nem sempre foi assim. É que a relação começou de forma conturbada e os dois optaram por mantê-la discreta. Draxler namorou nove anos com Lena Stiffel, colega de escola e filha de uns amigos dos seus pais, mas a relação terminou em 2017, depois de o futebolista ter sido apanhado num iate com outra mulher, que se soube mais tarde tratar-se de Sethanie Taing. Por isso, só em 2019 é que o novo reforço do Benfica assumiu esta relação. Agora, feliz no amor e na carreira, não se inibe de mostrá-lo nas redes sociais.

