Namorada de Eric Dier instalada em cruzeiro no Qatar

Escolheu um cruzeiro para ficar instalada no Mundial e assim passar o tempo de fato de banho, a apanhar sol e a beber, sem as restritas leis do Qatar.É provável que Anna Modler, namorada de Eric Dier, nem assista ao jogo deste sábado entre a Inglaterra e os EUA, mas deixa-nos pelo menos o consolo de imaginar o que estará a fazer às 19h00, num país em que àquela hora ainda estão 31 graus centígrados.