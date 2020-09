Namorada de Félix mostra como mata saudades do jogador à distância

A carregar o vídeo ...

A namorada de João Félix mostrou a sensualidade.

Margarida Corceiro e João Félix estão novamente distantes.O jogador do Atlético de Madrid está em estágio da Seleção Nacional e, por isso, está impedido de desfrutar da companhia da namorada.A atriz fez questão de partilhar nas redes sociais uma fotografia que mostra como o casal mata saudades à distância., escreveu, referindo-se à aplicação onde conversa por vídeochamada com o craque.João Félix e Margarida Corceiro passaram a quarentena juntos na casa do jovem em La Finca, Madrid. Recentemente,e em Lisboa.Além de se manter dedicada à relação com João Félix, Margarida mostra-se feliz com o percurso profissional. A jovem de 17 anos vai integrar o elenco da nova novela da TVI 'Bem me Quer' e revela-se entusiasmada com o novo desafio.Recorde-se que, recentemente, João Félix e Margarida Corceiro estiveram no centro da polémica, que fez com que o namorado fosse alvo de chacota nas redes sociais.