Namorada de Félix volta a declarar-se: "O melhor do mundo"

Margarida Corceiro declara-se a João Félix

A namorada do jogador João Félix, Margarida Corceiro, decidiu mostrar que a chama da paixão continua acesa entre os dois.A atriz de 17 anos voltou a recorrer às redes sociais para se declarar ao companheiro, cujo as saudades vão sendo manifestadas à distância., escreveu a namorada do craque do Atlético de Madrid junto a duas fotografias onde surgem juntos e animados, imagens da grande gala em Turim, onde Margarida acompanhou Félix na entrega do o prémio 'Golden Boy' Esse foi o primeiro evento público onde João Félix assumiu a namorada, ao marcarem presença lado a lado para a cerimónia tão especial.Desde então, o romance mostra-se sólido, e os dois vão aproveitando o tempo que conseguem passar juntos. As visitas de Margarida Corceiro, que protagonizou recentemente uma campanha ousada , a Madrid, são habituais para matar saudades do jogador que lhe conquistou o coração.Recorde-se que, apesar da participação como atriz na novela 'Prisioneira', na TVI, Margarida Corceiro já admitiu que se tornou famosa pela popularidade alcançada com o namoro com João Félix.