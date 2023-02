Namorada de Gerard Piqué hospitalizada Não está a aguentar a pressão a que tem estado sujeita nos últimos tempos devido à alegada traição do ex-jogador a Shakira.

Após toda a polémica em torno da nova música de Shakira, que fala sobre a sua relação com Gerard Piqué e sobre a alegada traição que sofreu por parte deste com Clara Chía, o ex-futebolista decidiu assumir definitivamente a relação amorosa com a jovem de 23 anos, através de uma foto publicada na sua conta de Instagram. Mas a pressão sobre Clara aumentou ainda mais e esta acabou por ser atendida no Hospital Quirónsalud, em Barcelona, Espanha, devido a uma crise de ansiedade grave.



As jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez afirmaram, no podcast ‘Mamarazzis’, que a jovem precisou mesmo de ser internada. Não consegue lidar com a pressão da imprensa e a perseguição dos fãs de Shakira nas redes sociais. Entretanto, a cantora colombiana estará a planear lançar uma nova música amanhã, dia do seu aniversário e do de Piqué. Recorde-se que os dois anunciaram a separação em meados do ano passado, após mais de 12 anos de relacionamento. Têm dois filhos em comum, Milán, de 10 anos, e Sasha, de oito.

