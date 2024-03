Namorada de Gonçalo Ramos arrasa em biquíni

11:53

Margarida Amaral Domingues aumentou as temperaturas do Instagram ao surgir sensual em duas fotografias publicadas recentemente. A namorada de Gonçalo Ramos foi fotografada num hotel situado no Norte de Portugal com um fato de banho que destaca as suas curvas.A caixa de comentários encheu-se rapidamente com elogios à jovem, de 23 anos.ou ainda, foram alguns dos comentários.Mas o comentário que mais saltou à vista foi o do jogador do Paris Saint-Germain, de 22 anos, que colocou dois emojis - uma cara com estrelas nos olhos e um coração - mostrando assim a sua admiração pela namorada.