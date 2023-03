Namorada de Guedes espera primeiro bebé

Juntos há cerca de uma década, Gonçalo Guedes e Madalena Moura Neves, ambos com 26 anos, preparam-se para ser pais pela primeira vez. Esta tem sido uma gravidez vivida de uma forma serena e feliz para a jovem que não resistiu a exibir a sua ‘barriguinha’ durante umas férias no Rio de Janeiro, no Brasil.Orgulhosa das suas novas curvas, com um biquíni reduzido, a musa de Guedes recebeu centenas de elogios de fãs e amigos nas fotos partilhadas através das redes sociais. O casal optou por ainda não revelar o sexo do bebé cujo nascimento estará previsto para os meses de verão.

Atualmente, o craque do Benfica encontra-se a recuperar após ter sido submetido a uma cirurgia ao joelho esquerdo, no passado domingo, dia 12, e ainda não tem data prevista para regressar aos relvados.