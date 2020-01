Namorada de Hulk acusada de invejar a vida da tia

Camila já sabia que não ia ter a vida facilitada quando assumiu a relação com Hulk , marido da sua tia. Mas a brasileira de 31 anos está a ser tão arrasada nas redes sociais que até desativou a sua conta de Instagram Entre as acusações que lhe fazem está a de ter sido ingrata com Iran Ângelo, que sempre lhe proporcionou uma vida luxo, chegando, inclusivamente, a convidá-la para viver consigo na China. Outros comentários referem que Camila quis ficar com a vida da tia.Numa carta emocionada, a namorada do antigo jogador do FC Porto tentou justificar-se e pediu desculpa.A guerra pelos bens, escreveu. Mas também quis deixar claro que nunca quis interferir na divisão de bens do antigo casal, que está separado desde agosto.Hulk e Iran estiveram juntos 12 anos e têm três filhos em comum. De costas voltadas e perante toda esta polémica, estão a divorciar-se litigiosamente. O jogador chegou a propor 20 milhões de euros e 40 dos seus 80 imóveis à ex-mulher, mas em vão. Iran tem-se mantido em silêncio, mas, através dos advogados, referiu que não se trata apenas de uma separação, mas da "destruição da família".