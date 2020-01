Namorada de Hulk alvo de insultos e humilhação

A revelação de que Hulk mantém um romance com a sobrinha da ex-mulher, Iran, está a provocar uma revolução na vida de todos os envolvidos. A antiga companheira do craque deixou a China e regressou ao Brasil, em lágrimas. Nas redes sociais, Iran tem mostrado como têm sido os seus dias, com os três filhos, do outro lado do Atlântico, e tem recebido uma avalanche de apoio por parte dos fãs, que se mostram do seu lado.Situação inversa à que vive Camila que, insultada e humilhada nas redes sociais, já apagou a sua conta de Instagram. De acordo com a imprensa brasileira, a sobrinha da ‘ex’ de Hulk está de rastos com a situação, mas decidida a seguir com a relação em frente.Apesar de toda a polémica, o ex-jogador do FC Porto, de 33 anos, e a sobrinha, de 31, mostram-se mais unidos do que nunca e há poucos dias foram fotografados a embarcar no aeroporto de São Paulo, rumo à China, onde o craque joga. No Brasil correm inclusivamente rumores de que Hulk e Camila estão tão felizes que já esperam o primeiro filho em comum. As notícias levaram a que o jogador quebrasse o silêncio sobre o assunto para garantir que a nova namorada não está grávida.Hulk e a mulher, recorde-se, separaram-se em agosto e só no passado mês de dezembro o craque assumiu que estava apaixonado pela sobrinha da ‘ex’, que vivia no mesmo apartamento que o casal na China.A situação deixou Iran em estado de choque. Revoltada, a ex-companheira de Hulk acusou a sobrinha de "falta de transparência" e promete vingança ao novo casal.Depois de Hulk lhe ter oferecido 20 milhões de euros pela separação oficial e de ter colocado à sua disposição os mais de 80 imóveis que possui, Iran recusou tudo e promete partir para uma batalha judicial.Já Camila mostrou-se, através de uma carta, triste pela angústia que está a provocar à tia, mas Iran já fez saber que não irá perdoar a jovem. Também a mãe de Camila lhe virou as costas.Hulk e Iran estavam juntos há 12 anos e este ano preparavam-se para celebrar o amor com uma festa de casamento, que nunca chegou a acontecer. O ex-casal tem três filhos em comum.Em 2011, Camila deu o nó com o ex-marido, Marcos, numa cerimónia de luxo. Na altura, a jovem escolheu Hulk e a tia Iran como padrinhos de casamento.Devido à polémica, a mãe de Camila cortou relações com a filha e posicionou-se do lado da irmã, Iran. A família não aceita a decisão da jovem de viver este amor com Hulk. No entanto, Camila mostra-se decidida a seguir em frente.Hulk ganha 20 milhões de euros por ano ao serviço do Xangai, na China, onde vive como um verdadeiro rei. Até há bem pouco tempo, a ex-mulher do craque partilhava várias imagens nas redes sociais que mostram a imponência do condomínio onde vivia com Hulk, que conta com uma piscina com vista para a zona nobre de Xangai.O ex-casal, que tinha ainda vários carros de luxo, exibia ainda joias milionárias, viagens de sonho e uma vida ao alcance de poucos no Instagram. O novo salário levou o antigo futebolista do FC Porto a concretizar alguns sonhos como comprar um jato privado, o que partilhou com os fãs.Agora, quem passa a ser a senhora Hulk é Camila, enquanto Iran promete lutar na Justiça pelas melhores condições para si e para os três filhos em comum com o jogador. Recusou a proposta inicial de 20 milhões de euros feita pelo craque e já garantiu que vai recorrer aos tribunais.Depois da polémica, já foi revelada a primeira fotografia de Hulk acompanhado pelo novo amor. O jogador e a sobrinha da sua ex-mulher foram fotografado juntos no aeroporto, em São Paulo, a embarcar para a China.Nas redes sociais, Iran e Hulk trocavam, até há poucos meses, juras de amor apaixonadas. Casal tinha por hábito fazer várias viagens, nas quais tirava fotografias a mostrar a cumplicidade que os unia.