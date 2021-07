Namorada de João Cancelo disse ‘sim’ no paraíso

Aépoca terminou sem glória para, que testou positivo à Covid-19 e viu o sonho de participar no Euro 2020 cair por terra. Nesses dias difíceis, ficou ainda mais com a certeza de que tem a seu lado uma grande mulher.As férias nas Maldivas foram, por isso, o pretexto ideal para. E fê-lo como manda a tradição. Sem que a namorada estivesse à espera, Cancelo ajoelhou-se na praia e, com alguns cúmplices da unidade hoteleira em que estava hospedado, fez o tão desejado pedido.A jovem, com quem o craque tem uma filha em comum, não escondeu a emoção., escreveu Daniela na sua conta de Instagram, partilhando a sequência de fotografias que mostra como tudo aconteceu, com o cenário paradisíaco das Maldivas como pano de fundo.Há vários anos ao lado de João Cancelo, Daniela Machado é o grande pilar na vida do jogador. Por isso, quando este deixou Portugal para viver primeiro em Espanha e depois em Itália, não hesitou em acompanhá-lo. Atualmente, o craque alinha pelo Manchester City e a família mostra-se perfeitamente adaptada à vida em Inglaterra.Depois do ‘balde de água fria’ com o afastamento do Europeu, João Cancelo recarrega agora baterias para a próxima época ao serviço dos atuais campeões de Inglaterra. Enquanto isso, a companheira Daniela prepara o casamento, que deverá acontecer no próximo ano.