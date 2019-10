Namorada de João Félix cada vez mais atrevida

Passou menos de um mês desde que Margarida Corceiro foi apresentada como namorada de João Félix e desde então que a popularidade da jovem, de 16 anos, não pára de aumentar.A atriz, que terminou recentemente as gravações da novela ‘Prisioneira’, da TVI, já aumentou o número de seguidores nas redes sociais e, consciente do mediatismo, tem aquecido a sua conta de Instagram com fotografias muito ousadas a recordar os dias quentes de verão.Os elogios à beleza de Margarida, bem como as referências ao facto de namorar com o jogador do Atlético de Madrid, são uma constante nos comentários e a jovem já não se preocupa em esconder o romance.Aliás, recentemente até foi mais longe ao usar a sua conta do Twitter para o defender das críticas à sua prestação na equipa das Quinas. "Falam tanto, vão vocês fazer melhor", escreveu, para horas depois apagar por ter sido arrasada pelos seguidores.Apesar de o namoro ser discreto, a verdade é que a relação está cada vez mais sólida e Margarida tem sido visita frequente em Madrid, para onde o craque se mudou no início da época.