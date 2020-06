Namorada de João Félix de férias no Algarve

Depois de ter deixado Madrid, onde passou os últimos dois meses ao lado do namorado, João Félix, Margarida Corceiro rumou ao Algarve com familiares e amigos para dias de descanso junto ao mar. O CM surpreendeu a jovem, de 17 anos, na Praia da Marina, em Portimão, onde não passou despercebida nos areais, sendo reconhecida pelos populares. ?Com um biquíni sexy, a atriz esteve quase sempre ao telemóvel ou em momentos de lazer nos areais, em conversas animadas.Margarida Corceiro mata, assim, saudades da família e amigos, depois de um longo período de afastamento, em que optou por viver a pandemia na companhia do namorado, na casa de Félix em La Finca.Paixão fala mais altoCom os dois meses ao lado do internacional português, a jovem pôs fim à crise no namoro, que começou depois de uma médica espanhola ter divulgado a troca de mensagens em que João Félix lhe pedia para ir ter a sua casa durante a noite.O caso foi tornado público e, envergonhada e triste, Margarida não hesitou em pôr fim ao namoro, eliminado todas as fotografias apaixonadas ao lado de Félix nas redes sociais.No entanto, a paixão acabou por falar mais alto e a jovem decidiu dar uma nova oportunidade ao amor.Com os dramas do passado ultrapassados, a atriz revela estar numa excelente fase a todos os níveis. Na TVI, prepara-se para entrar na próxima novela ‘Bem Me Quer’.Os dias de sol e calor incentivam a momentos de descontração nos areais e foram muitas as figuras públicas que já começaram o período de férias com escapadinhas pelo País. Sempre sensual, a atriz Júlia Palha publicou fotografias a bordo de um iate de luxo, onde aproveita para reforçar o bronzeado.Cláudia Vieira escolheu Tróia, uma das suas zonas de eleição, para mais uns dias regeneradores na companhia das duas filhas e do namorado, João Alves. Ainda afastada do trabalho, a atriz tem aproveitado estes momentos para se dedicar em pleno ao clã, em especial à filha mais nova, a pequena Caetana.Craque no SulTambém alguns jogadores já começaram o período de férias, como é o caso de Adrien Silva. O futebolista rumou até à Quinta do Lago, no Algarve, com os filhos e, nos areais, mostrou que ninguém resistiu às tradicionais bolas de Berlim vendidas no areal.