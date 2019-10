Namorada de João Félix de malas feitas para Madrid

Dois meses após Margarida Corceiro ter sido apontada como namorada de João Félix, o casal já não esconde a relação.Nas redes sociais, o craque já não se inibe de elogiar a jovem e fez questão de assinalar publicamente a data especial em que a atriz celebrou o seu 17º aniversário.Sabe-se agora que o reencontro do casal, que vive uma relação à distância, entre Lisboa e Madrid, devido a compromissos profissionais, está para breve.A jovem atriz da TVI partilhou na conta pessoal de Instagram uma imagem da conversa do casal em que revela que embarca esta quinta-feira para a capital espanhola de forma a matar saudades do namorado, de 19 anos. Uma viagem há muito aguardada pelo casal que mostra viver dias de grande felicidade, numa relação cada vez mais sólida.Devido à lesão que sofreu no tornozelo direito, no jogo frente ao Valência, Félix não irá integrar os planos de treino e terá mais tempo livre para se dedicar à namorada durante a estadia em Espanha.Recorde-se que João Félix mudou-se para Madrid no início da época e a relação com Margarida Corceiro terá o apoio dos pais do craque, que acompanharam a sua mudança de Lisboa para Espanha – onde assinou um contrato milionário com o Atlético de Madrid. O craque mostra-se feliz na carreira e no amor.