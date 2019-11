Namorada de João Félix dedicada à escola

01:30

Hugo Alves

Depois de uns dias em Madrid para visitar João Félix, Margarida Corceiro regressou a Portugal. E voltou com um foco: a namorada do jogador do Atlético de Madrid quer concluir os estudos até ao verão do próximo ano."Vou focar-me na escola. Estou no 12º ano e depois pretendo fazer formação em representação. Quero acabar para o ano os estudos e começar a representar", contou aoa jovem de 17 anos, que integrou recentemente o elenco da novela ‘Prisioneira’.Apesar de já namorarem há alguns meses, Margarida e João Félix têm mantido o namoro relativamente discreto. Só recentemente, quando esteve na capital espanhola, a atriz da TVI, que vive em Santarém, partilhou fotos aos lado do namorado. Questionada pelosobre esta relação, a jovem recusou comentar.