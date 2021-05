Namorada de João Félix em euforia por conquista do título em Espanha

Foram momentos de euforia e grande orgulho para Margarida Corceiro que, mesmo à distância, não deixou de acompanhar ao minuto os festejos do namorado, João Félix, que se sagrou campeão de Espanha pelo Atlético de Madrid. Impedida de viajar até ao país vizinho devido a compromissos profissionais, a jovem atriz acabou por estar presente através das videochamadas que fez para o craque.









Ainda em campo, Félix fez questão de partilhar os momentos de glória que estava a viver com a companheira. Orgulhosa, Magui, como é carinhosamente tratada, partilhou com os fãs as imagens da videochamada em que os dois surgem a festejar. “Campeón”, escreveu na legenda das fotografias, colocando vários corações.

Juntos há quase dois anos, Margarida Corceiro e João Félix mostram que o amor tem resistido à distância e também a várias polémicas. Os dois mostram-se cada vez mais apaixonados e aguardam agora pelo fim dos compromissos profissionais para poderem dedicar algum tempo ao amor.





Casal supera crise





O romance de Magui e Félix segue firme, depois de há mais de um ano ter sido abalado pela revelação, por parte de uma médica espanhola, de uma alegada traição do jogador. Arancha divulgou, nas redes sociais, a troca de mensagens em que o futebolista a convidava para ir a sua casa a meio da noite, o que veio a abalar a relação do casal. Depois da polémica, Margarida Corceiro chegou a terminar tudo com o jogador, eliminando as fotografias que tinha com Félix nas redes sociais.





No entanto, o amor acabou por falar mais alto com os dois a fazerem as pazes. Desde então, o namoro tem-se mantido tranquilo e à margem de mais polémicas e especulações. O casal mostra-se feliz.