Namorada de João Félix pergunta-lhe se paga por jogo de computador e é alvo de piada: "Inocência"

FIFA online, o que confirmou que mantêm o namoro. Mas houve um detalhe que captou as atenções dos seguidores que os acompanham.



"Tu gastas dinheiro com estas coisas?", questiona Margarida, de forma inocente ao namorado, sobre o jogo, ao que Félix respondeu que não, desconcentrado.



Os fãs acharam piada à reação de Margarida Corceiro, tendo em conta a conta bancária do ex-jogador do Benfica.



Félix ganha 7 milhões de euros por ano e 580 mil por mês, mas, no entanto, devido à fase que se atravessa devido ao surto de coronavírus, que fez com que o campeonato desportivo fosse suspenso, irá passar a ganhar 174 mil euros mensais, até ao regresso das competições.



"A inocência da Magui ao perguntar ao Félix se gasta dinheiro no FIFA", escreveram na legenda da publicação que divulgou o vídeo nas redes sociais, numa página de fãs do SL Benfica.





Os fãs não resistiram a deixar a opinião nos comentários da publicação. "Gasta como os outros, a sorte é que ele pode gastar", disse um seguidor. "Apanhado a gastar o pouco ordenado que recebe", ironizou outro.



No entanto, houve quem defendesse a pergunta de Margarida Corceiro. "Por acaso ele não deve pagar, deve ser patrocinado", escreveram.

Margarida Corceiro surpreendeu os fãs ao voltar para os braços do namorado, João Félix.Após a traição com a médica espanhola, os dois mostram-se felizes na casa do craque do Atlético de Madrid em La Finca, na capital Espanhola. A atriz apareceu num vídeo que o jovem gravou em direto, onde surge a jogar