Namorada de João Félix volta para Madrid

Margarida Corceiro e João Félix já voltaram para os braços um do outro.Aproveitando uma pausa nos ensaios da, a jovem de 17 anos rumou para junto do companheiro, em Madrid.Apesar de manter os seus compromissos profissionais, João Félix encontra-se lesionado, por isso tem mais tempo livre para estar com a namorada, como mostrou nas redes sociais.O jovem do Atlético de Madrid divulgou uma fotografia ao lado da namorada e escreveu na legenda:Os seguidores do casal adoraram a partilha e apressaram-se a felicitar o casal.Margarida Corceiro também não quis deixar o reencontro em branco e divulgou uma imagem em que surge no carro com o craque, vendo-se apenas mãos entrelaçadas.Recorde-se que Margarida e Félix passaram parte da quarentena juntos em Espanha. A atriz deixou a casa do companheiro em junho e. Entretanto, voltou para junto da família em Santarém, onde fica quando não tem compromissos profissionais.Agora que conseguiu uma pausa, não pensou duas vezes e foi matar saudades de João Félix antes de arrancarem as gravações da nova novela.