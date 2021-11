Namorada de Pedro Gonçalves com carreira dedicada ao curso de medicina

Bruna Rafaela com Pote

01:30

Vânia Nunes

Bruna Rafaela, namorada do jogador do Sporting Pedro Gonçalves, tem-se dividido entre Lisboa e Braga para poder frequentar o curso de Medicina. A jovem de 22 anos, que também faz trabalhos como modelo, assume que está a adorar as aulas e que tudo tem valido a pena.









“Ainda não sou médica, sou um projeto. Estou a formar-me para um dia ser. Entrei com média de 18,5 na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Estou no quarto ano e para escolher a especialidade ainda falta algum tempo. Estou a gostar muito do curso, é custoso, mas vale muito a pena”, confidenciou em resposta às “mil e uma perguntas” dos seguidores do Instagram sobre os seus estudos.

Sempre que tem disponibilidade, Bruna viaja até à capital para estar com o namorado.