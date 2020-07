Namorada de Pedro Miguel Ramos conquista filhos de Fernanda Serrano

12:18

André Filipe Oliveira

A harmonia parece reinar na vida de Pedro Miguel Ramos, que celebrou no último fim de semana 49 anos. A data especial foi vivida no recato de casa na moradia do empresário na margem Sul do Tejo, junto da família, irmão e os quatro filhos, amigos e a nova namorada, Marta Leite Castro. Na divulgação das imagens da festa, o ex-marido de Fernanda Serrano mostrou-se pela primeira vez ao lado do novo amor, até agora longe dos holofotes, e provou que os filhos já estão a lidar bem com o seu novo romance., disse ao ‘Correio da Manhã’ aquando a revelação do romance.Para trás parece ter ficado o facto de os filhos do antigo apresentador não aprovarem o seu namoro com a estrela da RTP. A filha Laura, de 13 anos, surpreendeu o pai ao preparar-lhe o bolo de aniversário. A obra-prima da jovem foi alvo de elogios., atirou a mulher de Rui, irmão de Pedro Miguel Ramos. Os irmãos de Laura, Santiago, Maria Luísa e Caetana também estiveram na festa.