Namorada de Piqué não aguenta pressão e é internada

30 jan 2023 • 20:04

A atual namorada de Gerard Piqué, Clara Chía foi hospitalizada após uma crise de ansiedade. A jovem não estará a aguentar a pressão mediática por estar no centro das atenções e no meio de um dos divórcios mais mediáticos dos últimos tempos.Clara Chía, que não estará a saber lidar com o constante assédio da imprensa, teria dado entrada numa clínica particular, em Barcelona, segundo o site espanhol 'El Periodico'.Recorde-se que Clara, de 22 anos, foi um dos alvos de Shakira na canção da polémica ('Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' ou 'Out of Your League') em que a cantora colombiana, entre muitas críticas, acusa o ex-marido de traição e visa diretamente a jovem: "Eu valho por duas de 22".