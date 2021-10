Namorada de Pote orgulhosa por jogador renovar com o Sporting

01:30

Carolina Cunha

A renovação de contrato de Pote com o Sporting foi vivida com grande intensidade pela namorada, Bruna Rafaela. A jovem nortenha, natural de Braga, não escondeu o orgulho na conquista do craque, que assinou contrato com os leões até 2026, com a cláusula mais alta do plantel, no valor de 80 milhões €.Nas redes sociais, Bruna Rafaela destacou o momento importante na carreira do jogador. "Meu orgulho. Sempre juntos, meu amor. O resto tu sabes", pode ler-se na conta de Instagram da jovem estudante de Medicina, que já soma mais de 12 mil seguidores.Além dos elogios à relação, os internautas não resistem à beleza e sensualidade da futura médica, que não se inibe de mostrar o seu lado mais ousado. O casal vive uma relação à distância, uma vez que a jovem vive no Norte. No entanto, Bruna tem sido presença assídua em Lisboa, onde Pedro Gonçalves vive atualmente.Na mudança de Inglaterra para Portugal, Pedro Porro contou com o apoio extra da namorada, Elizabeth, que se mostra cada vez mais apaixonada pelo nosso país. A jovem aproveita a estadia em terras lusas para conhecer os principais pontos turísticos.