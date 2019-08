Namorada de Ronaldo exibe decote escaldante em nova campanha

Aos 25 anos, Georgina Rodríguez continua a colecionar campanhas publicitárias. Desta vez, a namorada de Cristiano Ronaldo presenteou os seus seguidores com uma das imagens da sua nova produção fotográfica como embaixadora de uma marca de lingerie italiana.Apenas com um soutien preto, de renda e com um modelo push-up, para evidenciar o decote, a espanhola voltou a mostrar o seu lado mais sensual e ousado e prova que continua a dar cartas no mudo da moda, que atualmente concilia com a maternidade.Na publicação feita nas redes sociais, Gio mostrou-se feliz e recordou os momentos de infância, naquela que foi uma campanha com um sabor especial, em que reviveu vários momentos da sua vida. "Foi maravilhoso reviver as aulas de dança que me fizeram tão feliz desde criança, durante todo o projeto tive os sentimentos à flor da pele", escreveu.Os fãs não tardaram a reagir à publicação feita pela modelo e mostraram-se rendidos à sua beleza e sensualidade. A namorada do craque português voltou a mostrar que mantém uma silhueta invejável e revela que está decidida a continuar a sua carreira de modelo fotográfico.Recorde-se que Georgina Rodríguez tem ganhado cada vez mais destaque no mundo da moda e conquistado várias produções com cachets de luxo, em Espanha e em Itália.