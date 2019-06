Ao subir as escadas, Gio ficou com a lingerie preta à mostra e o deslize não escapou aos fotógrafos presentes.

Georgina Rodríguez foi a estrela maior de uma gala de solidariedade promovida pela revista ‘Elle’, que aconteceu em Madrid, na noite de quinta-feira.A namorada de Cristiano Ronaldo escolheu um vestido com uma racha pronunciada e, à chegada, não conseguiu evitar um momento constrangedor em que mostrou demais.Ao subir as escadas, Gio ficou com a lingerie preta à mostra e o deslize não escapou aos fotógrafos presentes. Já na gala, a espanhola esbanjou sensualidade e foi muito elogiada.