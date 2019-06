Namorada de Ronaldo organiza festa mágica para os gémeos

01:30

Rute Lourenço

Os gémeos de Cristiano Ronaldo, Eva e Mateo, celebraram dois anos de vida na última quarta-feira e, com o pai ausente na Seleção, foi Georgina Rodríguez quem teve a missão de preparar a festa das crianças. E a espanhola não deixou nenhum detalhe ao acaso, com toda a decoração alusiva aos super-heróis e princesas favoritos dos dois.A festa teve lugar na mansão de luxo que Cristiano Ronaldo continua a manter em Madrid e as imagens da animação chegaram esta quinta-feira às redes sociais, com os fãs do casal encantados com os gémeos e ainda com a forma como Cristianinho, de oito anos, se mostrou cuidadoso com Mateo enquanto lhe cantavam os parabéns.Ausente das imagens esteve a filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Alana Martina, que parece não ter participado desta celebração especial, que teve ainda um cariz solidário. No final da festa, a espanhola entregou a comida que sobrou a uma instituição que ajuda crianças desfavorecidas.