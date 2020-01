Gio recorda primeiro encontro com Ronaldo: "Estava a tremer à frente dele"

01:30

Georgina Rodríguez abriu o livro da intimidade numa entrevista exclusiva à revista italiana ‘Grazia’ em que revelou pormenores sobre a relação com Cristiano Ronaldo e os seus objetivos profissionais.A modelo recordou o primeiro encontro com CR7 após se terem cruzado na loja da Gucci, em Madrid, Espanha. "Eu estava a tremer à frente dele, mas uma faísca disparou. O Cristiano é o único que consegue animar-me durante um jogo. Tenho a sorte de estar ao lado do melhor jogador de todos os tempos", disse.Apesar de a sua grande prioridade ser a família que construiu ao lado de CR7, tendo ao seu cuidado as crianças da família, Gio não esquece os seus objetivos profissionais."Embora os meus filhos sejam a coisa mais importante para mim, ainda sou uma mulher e eu quero trabalhar e ser independente. Não devo negligenciar a minha esfera profissional e gosto de trabalhar no campo artístico", afirmou a namorada de CR7 que pretende continuar a investir na carreira.