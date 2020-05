Namorada de Rúben Dias sofre acidente com uma faca: "Estive uma hora a chorar"

A carregar o vídeo ...

April Ivy revela que cortou com uma faca

April Ivy partilhou um susto com os milhares de seguidores.A namorada do jogador Rúben Dias, com quem assumiu a relação no final do ano 2018, cortou-se com uma faca afiada no dedo polegar., contou a cantora, ao mostrar-se no carro, provavelmente depois de recorrer a serviços de saúde para ser socorrida após o acidente, com o dedo envolvido numa ligadura., brincou ainda, revelando que o corte foi doloroso, mas sem, no entanto, contar como o acidente se deu., tranquilizou os fãs.April Ivy e o craque do Benfica Rúben Dias continuam a mostrar-se um casal apaixonado nas redes sociais.