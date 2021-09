Namorada de Rúben Semedo esquece traição e viaja até à Grécia

Embora já tenha sido provado que a menor, que estava com o jogador, teve relações sexuais antes da queixa, a namorada de Rúben Semedo, Juviana Pereira, perdoou a traição do internacional português e tem estado a seu lado no momento delicado que está a viver.







Nas redes sociais é possível assistir a várias demonstrações de amor de Juviana para com o jogador português. “De sempre e para sempre”, escreveu a jovem. Numa outra publicação, lamentava o facto de ter de se separar do namorado devido aos compromissos profissionais deste.



“Olympiacos FC, porque tens de o levar hoje para o estágio?”, lamentou. O relacionamento entre Juviana Pereira e Rúben Semedo começou há mais de 10 anos, quando o internacional português ainda estava na formação do Sporting.