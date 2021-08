Namorada de Rui Silva disse o ‘sim’ a pedido de casamento

01:30

Carolina Marques Dias

Foi com a cidade de Sevilha, em Espanha, como fundo que Rui Silva se ajoelhou aos pés da namorada de longa data, Inês Costa, para a pedir em casamento. A jovem disse ‘sim’ e o guarda-redes da seleção nacional de futebol não escondeu a felicidade. “És a mulher da minha vida e quero passar o resto dela ao teu lado. Ela disse sim”, festejou o jogador, de 27 anos.









Rui Silva, que assinou pelo Bétis de Sevilha, não esqueceu qualquer detalhe e convidou músicos para atuarem durante o pedido de casamento. Inês Costa, de 26 anos, mostrou-se emocionada por ter sido pedida em casamento e garantiu ter vivido “um dos momentos mais bonitos” da sua vida.

Em jeito de celebração, o guarda-redes convidou, ainda, as pessoas mais importantes das vidas de ambos para estarem presentes nos festejos que aconteceram após o pedido. Depois do jantar, Rui Silva serviu um bolo com uma placa a dizer ‘Amo-te’. O casal está junto há nove anos e prepara-se agora para dar um novo passo na relação.