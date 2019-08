Namorada de Simão Sabrosa seduz a bordo de iate em Menorca

01:30

André Filipe Oliveira

A família Sabrosa continua a aproveitar o verão da melhor maneira.O clã decidiu rumar ao calor de Menorca, nas ilhas Baleares, em Espanha, e tem desfrutado do sol e das águas cristalinas. Vanessa Rebelo, mulher do antigo jogador Simão Sabrosa, mostra-se encantada com as paisagens em azul e branco, e o contentamento é tal que decidiu surpreender os milhares de seguidores nas redes sociais ao partilhar várias imagens a bordo de um iate de luxo, mostrando-se sensual e ousada.As curvas da ex-modelo, de 38 anos, foram alvo de rasgados elogios por parte dos admiradores. "Mamã sexy" ou "Sempre em forma" são alguns dos comentários a favor da partilha de mais imagens em roupa de praia. Apesar de se mostrar em poses reveladoras, Vanessa não é só focada na sua imagem, que muitas invejam.A companheira de Sabrosa é uma mãe dedicada e partilha dicas de beleza com a enteada Mariana. A filha mais velha da antiga joia da Seleção também já faz furor nas redes sociais com imagens em biquíni.