Namorada de Tony Carreira volta a aparecer

Ângela Rocha, a única namorada de Tony Carreira conhecida depois da rutura com Fernanda Antunes, voltou a surgir ao lado do artista. Após mais de um ano sem serem vistos juntos, a antiga hospedeira de bordo esteve com o cantor no concerto no Multiusos de Guimarães, que decorreu no passado sábado.O momento foi registado pela nutricionista Andreia Santos e por Vítor Baía nos camarins do espetáculo. “Obrigada, amigos Tony e Ângela. Foi um concerto maravilhoso”, pode ler-se na publicação nas redes sociais. Esta reaproximação da hospedeira ao cantor denuncia a reconciliação depois de um período de afastamento notório.