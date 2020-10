Namorada de Zé Luís despede-se do Porto com ousadia

A jovem bailarina já fez a sua despedida do clube com fotos muito sensuais, em que surge, curiosamente, de vermelho. As últimas imagens em solo nacional mereceram vários comentários por parte dos fãs da jovem e adeptos dos dragões, que já a consideravam uma das mulheres de futebolistas mais sensuais do campeonato português.



Zé Luís está de regresso a Moscovo, onde agora alinha pelo Lokomotiv, depois de uma passagem pouco marcante pelo FC Porto, ao contrário da namorada, Alesenka, que já está a deixar saudades na cidade Invicta.A jovem bailarina já fez a sua despedida do clube com fotos muito sensuais, em que surge, curiosamente, de vermelho. As últimas imagens em solo nacional mereceram vários comentários por parte dos fãs da jovem e adeptos dos dragões, que já a consideravam uma das mulheres de futebolistas mais sensuais do campeonato português.

Alesenka regressa assim a Moscovo, onde é uma famosa bailarina, que soma mais de 800 mil fãs nas redes sociais. A jovem tem uma escola de dança e, na sua conta de Instagram, publica vários vídeos das coreografias com as alunas, e que levam os seguidores ao delírio.



As poses sensuais, biquínis reduzidos e as curvas ousadas da namorada de Zé Luís vão agora continuar a aquecer a Rússia.