Namorada do craque Rúben Dias faz furor na televisão

Chama-se Mariana Gonçalves, mas todos a conhecem por April Ivy. Com apenas 21 anos, a cantora está imparável no que toca à carreira musical.Já lançou dois álbuns, e recentemente deu vida ao unicórnio no programa da SIC, ‘A Máscara’, onde a sua voz atraiu as atenções dos jurados, que já desconfiavam de quem se tratava.“Estamos os dois muito felizes e a adaptarmo-nos. Eu continuo com a minha carreira cá e vou estar entre Portugal e Inglaterra. Vou estar constantemente em aviões, sempre de lá para cá”, disse na altura.Com o seu amado em Inglaterra, a jovem compositora aproveita para apostar numa carreira internacional, e tem passado maior parte do seu tempo em estúdio, onde se dedica à música. Nas redes sociais, April já soma mais de 118 mil seguidores e faz furor ao partilhar fotografias mais ousadas em biquíni.