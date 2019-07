Namorada do jogador Ivan Cavaleiro escaldante nas férias

01:33

Rute Lourenço

Ivan Cavaleiro já está de regresso a Inglaterra para mais uma temporada, agora ao serviço do Fulham, mas a sua companheira, Andreia Filipa Nunes, continua de férias e a desfrutar do melhor do verão.A modelo rumou até à ilha Saona, na República Dominicana, com amigas e nas redes sociais tem mostrado como estão a ser os seus dias no paraíso. E fotografias escaldantes não têm faltado para alegria dos milhares de fãs."Sejamos como o sol, que não espera recompensa nem elogios... apenas brilha", escreveu Andreia na legenda de uma das muitas imagens que publicou em biquíni e que fizeram subir a temperatura no Instagram.Andreia Filipa Nunes mantém uma relação com o futebolista Ivan Cavaleiro há mais de três anos. Os dois vivem juntos em Inglaterra com o filho que têm em comum, o pequeno Jaden Lucas, de apenas um ano.