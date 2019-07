Namorada e ex de David Carreira lutam pela ribalta

01:30

Sónia Dias

Carolina Carvalho, de 24 anos, e Carolina Loureiro, de 27, têm muito em comum. E não é só David Carreira. A atual namorada do cantor integra o elenco principal de ‘Golpe de Sorte’ (SIC), série líder de audiências da televisão portuguesa, na qual interpreta Jéssica, uma jovem determinada pela qual já recebeu vários elogios.Já o ex-amor do filho mais novo de Tony Carreira está prestes a fazer a sua estreia como protagonista em ‘Nazaré’, a nova aposta do canal para o horário nobre. Na história escrita por Sandra Santos, a atriz encarna uma jovem humilde que é abandonada pelo pai, mas que vai viver um grande amor (personagem de José Mata).Mas enquanto lutam pela oportunidade de se tornarem na próxima grande estrela da televisão portuguesa, as duas Carolinas também rivalizam nas redes sociais, onde partilham fotos repletas de sensualidade e ganham cada vez mais admiradores. Neste domínio, Carolina Loureiro está bem à frente, com 555 mil seguidores, mais 386 mil do que Carolina Carvalho.A publicidade é outra das áreas em que as duas atrizes se têm destacado, principalmente em campanhas para marcas de lingerie e biquínis. O céu é o limite para estas duas jovens cheias de talento... e não só.