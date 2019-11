Namorada publica foto ousada e Félix responde: "estás a abusar"

View this post on Instagram Ocean eyes ?? A post shared by Margarida Corceiro (@magui_corceiro) on Nov 18, 2019 at 11:52am PST

O namoro entre Margarida Corceiro e João Félix está cada vez mais assumido e os dois já não escondem que formam um casal. As declarações de amor e troca de piropos são uma constante e esta segunda-feira, o craque do Atlético Madrid surpreendeu ao comentar uma fotografia da jovem atriz, em que esta surge muito sensual e com o decote em evidência.Juntos há cerca de três meses,e a jovem tem sido presença assídua em Madrid, para matar saudades do jogador, que vive numa moradia de sonho em La Finca, onde Cristiano Ronaldo também tem casa.Nas redes sociais, o português já divulga fotos com o novo amor.