Namoradas de craques de Manchester mostram-se inseparáveis Enquanto Rúben Dias e Bernardo Silva treinam, as companheiras fazem companhia uma à outra pelas ruas de Manchester.

Namoradas de craques de Manchester mostram-se inseparáveis

02:22

Vânia Nunes

Depois de se ter mudado para Inglaterra em outubro para acompanhar o namorado, Rúben Dias, April Ivy tem contado com um apoio especial. A cantora tem passado os dias com Inês Degener Tomaz, companheira do também futebolista Bernardo Silva.



As duas têm-se mostrado cúmplices pelas ruas de Manchester e partilham alguns desses momentos com os respetivos seguidores das redes sociais, enquanto os companheiros cumprem as obrigações profissionais ao serviço do Manchester City. “É melhor juntas”, escreveu April Ivy na legenda de uma das fotos. Os fãs têm-se mostrado rendidos à beleza das amigas.



Mais sobre