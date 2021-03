Namoradas de craques na televisão: musas põem talento à prova Patrícia Palhares, April Ivy e Margarida corceiro dão nas vistas nas aparições nos ecrãs nacionais pelo desempenho e beleza.

11:06

André Filipe Oliveira

Os últimos meses têm-se revelado frutuosos na descoberta de novos talentos nos ecrãs nacionais. Patrícia Palhares, de 24 anos, foi a beldade mais recente a captar atenções. A namorada do jogador do Sporting João Palhinha concorreu ao programa ‘All Together Now’ e conquistou os 100 jurados em estúdio e o público em casa. Além da beleza, Patrícia deixou todos rendidos com o talento para a música. Agora prepara-se para seguir em frente no concurso apresentado por Cristina Ferreira na TVI. Um momento de imensa felicidade para a musa do atleta dos leões. "A força da vida tem uma existência própria que dita o destino de raros acontecimentos, surgem e podem nunca mais voltar. Por isso, agarro-os como foi este, tem sido uma experiência muito boa", assinalou nas redes sociais.



Música e ficção

Antes, April Ivy surpreendeu todos no programa ‘A Máscara’, da SIC. A namorada de Rúben Dias, ao serviço do Manchester City, estava disfarçada de unicórnio e durante semanas deixou os investigadores do formato e os espectadores em suspense. No final, recebeu um enorme aplauso pelo desempenho em palco. "Estou de coração cheio com todo o carinho que tenho recebido ao longo desta aventura. Foi um desafio único, e um prazer dar vida a esta personagem", apontou sobre a experiência televisiva. A jovem, recorde-se, está há cinco anos a traçar uma carreira artística. Lançou, no último ano, o segundo álbum de originais. Por concretizar está ainda o sonho da representação, colocado de lado desde o cancelamento, em 2019, da série ‘Morangos com Açúcar’, da TVI, para a qual foi sondada.

Margarida Corceiro, de 18 anos, está a dar nas vistas com a participação em ‘Bem Me Quer’. A namorada de João Félix conta com o apoio do craque, que vive em Madrid, Espanha, na luta por um lugar na televisão. Embora tenha visto o seu talento colocado em causa, devido à falta de formação, a jovem está empenhada em evoluir.

