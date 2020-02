Namorado afastado de Cláudio Ramos no momento decisivo

"Mudo agora o rumo da minha história. É um direito que tenho, mesmo sabendo que muitos ficam tristes com a decisão e que corro todos os riscos que uma mudança acarreta. Quem me conhece de perto e de verdade sabe que eu preciso crescer. Quem me foi acompanhando o crescimento ficará orgulhoso com a mudança. Quem gosta de mim vai torcer para dar certo. Quem me vê no ecrã vai procurar para me encontrar e estar de olhos postos nos meus. Toda a vida fui de lutar muito para conseguir o que queria da forma mais digna e profissional que sei. As coisas foram chegando devagar e eu nunca virei costas a uma dificuldade. Não saio magoado com ninguém. Não fecho a porta. Deixo gente que levo para sempre e deixo colado à história desta televisão 18 anos da minha vida real", escreveu.



"Ao fim destes anos todos está na altura de voar na direcção do sonho e de aceitar um desafio absolutamente maravilhoso, esperado e ambicionado por mim há muito. Vou muito feliz focado naquilo em que acredito de verdade desafiado pela TVI

e pela equipa do Nuno Santos e tremendamente orgulhoso com o caminho a fazer. Da mesma maneira que contei com todos ao longo destes anos vou continuar a contar porque continuo em vossas casas. Literalmente e mais que nunca... Sempre. Não me falhem. Por favor!", concluiu.

No momento de tomar a decisão mais importante da sua carreira, Cláudio Ramos não contou com o apoio do namorado.Ao longo do dia de ontem, em que foi conhecida a decisão do apresentador deixar a SIC e mudar-se para a TVI, o ator mostrou-se muito ativo no Instagram, mostrando pormenores da viagem, mas nunca fez referência à conquista do namorado.Cláudio Ramos confirmou ao Correio da Manhã que a suae que não consultou o namorado, nem amigos.Cláudio Ramos, por seu lado, mostrou-se radiante com este desafio que está prestes a abraçar.