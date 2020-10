Namorado Angie Costa quebra silêncio após teste positivo à Covid-19: "Um dia de cada vez"

A carregar o vídeo ...

Miguel Coimbra testou positivo à Covid-19.

O músico gravou um vídeo que partilhou nas redes sociais, dando conta do atual estado de saúde.O namorado da jovem atriz e influenciadora digital Angie Costa - que também está infetada com o novo coronavírus - está confiante no que respeita à superação da doença.Os colegas da banda, Miguel Cristovinho e Francisco Maria Pereira (Kasha) estão em quarentena. Entretanto, Bárbara Bandeira confirmou esta sexta-feira, 23 de outubro, ter testado positivo para a Covid-19