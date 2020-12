Namorado da mãe de Neymar esfaqueado no México

A viagem romântica da mãe de Neymar Jr com o namorado, Tiago Ramos , 30 anos mais novo, a Cancún, no México tinha tudo para ser de sonho, mas acabou por revelar-se um verdadeiro drama. O modelo gravou vídeos para o Instagram a dizer que foi atacado e esfaqueado por três homens. "Cheguei a um restaurante perto de Cancún e pedi um prato de carne. Não me deixaram ficar. Eu não fiz mal a ninguém, nem provoquei ninguém. Bateram-me. Um cara deu-me uma facada nas costas. Chamei-o para falar comigo sem faca, mas ele não quis vir", começou por referir.Nas imagens, Tiago surge com sangue ressequido no pescoço e a boca inchada. O pânico apodera-se do jovem, que não sabe como regressar ao Brasil. "Nunca me fiz de vítima... Eu quase morri agora por algo que eu não fiz. Não sei como vou sair do hotel e viajar para o Brasil", disse em lágrimas. Nadine Gonçalves, mãe do futebolista do Paris Saint-Germain, já terá deixado o México e não terá presenciado o ataque.O sentimento de revolta está a apoderar-se do jovem que prometeu regressar àquele país para fazer justiça pelas próprias mãos. "Isso não vai ficar assim. Eu tenho o número de quem fez isso e vou voltar ao México. Vão pagar".Na imprensa brasileira a história contada pelo namorado da mãe de Neymar tem feito correr tinta. O jornalista Erlan Bastos acusa o jovem de ter planeado tudo ao detalhe, para chamar a atenção da família do craque. "O modelo planeava fazer um falso sequestro. Foi um amigo dele que revelou tudo, mostrando-se preocupado. O Tiago pediu-lhe para contratar duas pessoas para fazer uma cena de sequestro numa casa abandonada, mas ele recusou".O romance entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos nunca foi aceite por Neymar Jr nem pela restante família. As acusações de aproveitamento imputadas ao jovem modelo, originaram uma zanga profunda entre o clã. Nadine levou o namoro avante contra tudo e todos, chegou inclusivamente a afastar o jovem de polémicas, mas em vão. Após uma temporada separado, o casal voltou a reunir-se no verão e protagonizou uma discussão violenta. Tiago acabou ferido por Nadine e teve de ser assistido no hospital, levando doze pontos no braço direito.Tiago e Nadine estão a viver nova fase feliz. Decidiram viajar ao México para celebrar a paixão que os une há quase nove meses.