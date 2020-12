Namorado de Bárbara Bandeira reage à morte de Sara Carreira: "Toma bem conta da lua"

Kasha era, a par com a cantora, um dos amigos próximos da filha de Tony Carreira.

O namorado de Bárbara Bandeira, Kasha, da banda D.A.M.A, reagiu à morte trágica de Sara Carreira através de uma publicação nas redes sociais.



"Há mil lágrimas por cada sorriso que nos deixaste,ter a sorte de te poder ouvir para sempre nunca vai chegar,mas com o tempo vai derretendo tudo que a tua partida gelou.

Toma bem conta da lua querida Amiga.





Um abraço forte a toda a família", escreveu, partilhando uma imagem a preto e branco da jovem cantora, que perdeu a vida num acidente de carro, aos 21 anos.

O músico dedicou ainda algumas palavras a Ivo Lucas, de quem é muito chegado.Recorde-se que o casal foi dos primeiros a chegar ao Hospital de Santarém, assim que soube do acidente. Ao contrário do que foi noticiado por vários órgãos de informação, Bárbara e Kasha não assistiram ao trágico acidente que vitimou a filha mais nova de Tony Carreira, mas acorreram ao local assim que souberam do despiste fatal.