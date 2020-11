Namorado de Cláudia Vieira livre da Covid-19: “Finalmente posso sair de casa”

O companheiro de Cláudia Vieira, João Alves, está recuperado da Covid-19. Foi o próprio que o revelou nas redes sociais.

"Finalmente posso sair de casa", começou por escrever nas publicações instantâneas da sua conta de Instagram.

O empresário, que é proprietário de vários restaurantes aproveitou ainda para manifestar o seu desagrado com o Governo, que decretou recolher obrigatório a partir das 13 horas ao fim de semana em período de estado de emergência, o que afetará a restauração.

"Agora é correr atrás e gritar bem alto pela sobrevivência dos ‘nossos’ negócios! Uma vergonha o que estão a fazer com a restauração, com a cultura e com tantas outras áreas que são um dos pilares mais fortes da nossa economia", afirmou.

Recorde-se que Cláudia Vieira e a filha do casal, Caetana, de 11 meses também testaram positivo ao novo coronavírus. Mais tarde, a atriz revelou que a filha mais velha, Maria, de 10 anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira, também estava infetada.



Ao contrário do namorado, a atriz ainda permanece em casa em isolamento.