Namorado de Cláudio Ramos assume apoio ao apresentador em nova fase: "Ele merece"

À margem da antestreia da peça de teatro ‘A Peça Que Dá Para O Torto’, no Casino de Lisboa, Diogo Faria, namorado do apresentador, não conseguiu esconder o orgulho que sente por ver Cláudio Ramos a dar um salto na sua carreira profissional., garante.O ator está confiante com o sucesso do novo apresentador da TVI.Apesar de estar feliz com o concretizar do sonho de Cláudio Ramos, Diogo Faria garante que nunca participaria no ‘Big Brother’, tal como o namorado fez em 2002.Apesar de Diogo Faria ser parco nas palavras sobre a transferência de Cláudio Ramos para a TVI, a mudança do apresentador para a estação de Queluz de Baixo deixou todos surpresos.O antigo ‘vizinho’ de Cristina Ferreira anunciou a sua saída da SIC a 10 de fevereiro. Com a mudança para a TVI, Cláudio Ramos passa a auferir 12 mil euros por mês e ganha um papel de destaque ao apresentar a próxima edição do ‘Big Brother’., contou ao ‘CM’.