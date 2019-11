Namorado de Cláudio Ramos faz declaração romântica

É Luz acesa, brilhante, radiosa e radiante, um rigor constante, uma preocupação nata e inata, à flor da pele, que a todos que rodeiam dedica", começa por escrever o artista. "É impaciente, prudentemente imprudente, quando reage a quente e deita para fora o fogo que tem dentro, no fervilhar da verdade, que tão bem conhece, a língua que melhor sabe falar e com a qual podemos sempre (sempre) contar", descreveu ainda, aparentemente sobre o companheiro.



"Assim é, fulminante, inquietante, surpreendente e galopante, na sua tão peculiar forma de ser, de tal maneira marcante, que nos deixa rendidos", terminou Diogo Faria, que partilhou uma imagem de um balão vermelho para acompanhar as palavras.





celebrou esta segunda-feira, dia 11 de novembro,, e mimos não faltaram neste dia especial.O rosto da SIC, além de contar com uma festa surpresa durante a emissão do programa de Cristina Ferreira, onde brilha no papel de vizinho, foi presenteado com uma declaração romântica por parte do namorado,O ator publicou um texto emotivo nas redes sociais, que, apesar de não deixar garantido que é destinado a Cláudio Ramos, fez acreditar que as palavras se referem a ele neste momento de celebração e que foram usadas para descrever o que mais o fascina na personalidade dele.

Os seguidores do ator não deixaram a mensagem passar despercebida e reagiram à demonstração de afeto, mostrando-se apoiantes do romance que Diogo Faria e Cláudio Ramos estão a viver. "Tão bonito", "És um querido", "Linda declaração", pode ler-se na caixa de comentários. Os fãs também não poupam as palavras ternurentas para Cláudio Ramos. "Parabéns ao aniversariante", "A pessoa a quem dedica merece tudo de bom", "Parabéns para quem tão bem escreve e descreve a pessoa que todos os dias nos demonstra tudo isto quando nos entra pela casa", são algumas das mensagens que se podem ler.



Recorde-se que Diogo Faria e Cláudio Ramos mantiveram um romance em segredo desde 2016, e só no início deste ano foi tornado público a paixão que estão a viver. Desde 2013, altura em que acabou o namoro com Pedro Crispim, que o cronista social não tinha assumido nenhuma relação amorosa, apesar de já não esconder que é homossexual: revelação feita, recorde-se, num 'Alta Definição', em 2015.