Namorado de Dolores Aveiro vai ser operado

A família de Cristiano Ronaldo está a passar, sem dúvida, uma fase mais complicada. Para além do ‘furacão’ que a entrevista do capitão da seleção nacional provocou, osabe que a mãe, Dolores Aveiro, de 67 anos, tem mais um motivo para ficar apreensiva.É que o seu namorado, José Andrade, tem uma cirurgia marcada para a próxima segunda-feira, 21, no Hospital Particular da Madeira. A intervenção não é das mais complicadas, mas inspira alguns cuidados e a família está receosa com o estado de saúde do companheiro da mãe de Cristiano Ronaldo, de 70 anos.Recorde-se que Dolores Aveiro e José Andrade namoram desde 2006, um ano depois da matriarca do clã ter ficado viúva. O casal já se conhecia desde 2002, altura em que este militar da GNR cuidava dos jardins da moradia da família Aveiro.Andrade, como é carinhosamente tratado por toda a família, terá sido o ‘herói’ que salvou Dolores na altura do AVC, tendo-a transportado rapidamente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.Sobre o homem que lhe roubou o coração, a mãe de Ronaldo já disse, em 2015: "A pessoa que está comigo apareceu na minha vida num momento que mais precisei. Esteve sempre a meu lado".