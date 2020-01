Namorado de Fernanda Serrano esconde-se após revelação do romance

Saiba quem é o homem que conquistou Fernanda Serrano

O personal trainer está em São Tomé e Príncipe numa viagem romântica com Fernanda Serrano e foi lá que a paixão foi tornada pública. Depois das primeiras fotografias apaixonadas do novo casal, o CM divulgou quem é o novo amor de Fernanda . Trata-se de um vizinho da atriz, que vive na zona da Aroeira, na Charneca de Caparica, divorciado e com duas filhas.Na sua conta de Instagram, o atleta partilhava como são os seus treinos, a paixão pelo golf e também muitos momentos vividos ao lado das filhas menores. No Instagram, Ricardo mostra ser um pai atento e dedicado às crianças.Segundo foi possível apurar,. "Este amor está a fazer-lhe bem. A Fernanda está feliz como há muito não acontecia", diz uma fonte, acrescentando que, depois de um casamento longo, de 15 anos, com Pedro Miguel Ramos, que não deu certo, a atriz está a viver esta paixão com "muita calma".