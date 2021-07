Namorado de Fernanda Serrano falha férias com os filhos

Fernanda Serrano, de 47 anos, deu uma nova oportunidade ao amor e está feliz. Faz questão de o assumir publicamente, quer por fotografias partilhadas nas redes sociais, quer por palavras.– Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, fruto do casamento com o empresário Pedro Miguel Ramos.Recentemente, nos dias de descanso gozados num resort no Sul do País, a beldade da ficção nacional fez-se acompanhar pelos seus rebentos, mas o namorado ficou por Lisboa."Calma, sossego, descanso, neste paraíso tão bom! E tão nosso", apontou.Distantes nos últimos dias, Fernanda Serrano e o namorado ‘personal trainner’ regressaram recentemente de umas férias a dois por Itália a bordo de um cruzeiro. Uma semana inesquecível para a atriz, conforme fez questão de ‘gritar’ ao mundo. "Uma viagem muito especial", disse.A passagem pela Fonte de Trevi, em Roma, foi de tal forma marcante que a atriz deu a entender que tinha vivido um momento único. "Aconteceu algo muito especial para mim… Um destes dias conto." Depressa surgiram rumores de que teria sido pedida em casamento, algo que a própria se apressou a esclarecer. "Quando eu for casar novamente, não sei se algum dia [vai acontecer], aviso. Espero que já não haja Covid-19 que é para fazermos uma coisa como deve ser."Recentemente, Fernanda Serrano falou abertamente sobre o processo de divórcio de Pedro Miguel Ramos e revelou que chegou a sentir-se culpada pela dor dos quatro filhos. "Assumi como responsabilidade minha", completou.