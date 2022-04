Namorado de Isabel Figueira ainda está casado

Isabel Figueira e Luís Santos já vão a eventos enquanto casal

O novo namorado de Isabel Figueira, Luís Santos, filho do selecionador nacional Fernando Santos, ainda é um homem casado.O empresário apaixonou-se perdidamente pela atriz e apresentadora e decidiu colocar um ponto final no casamento com Sónia, com quem tinha casado em 2017 na Comporta (Alcácer do Sal). Esta nova relação gerou algum mal-estar na família, uma vez que Luís se separou quando o filho mais novo era recém-nascido, e ainda nem um mês tinha. De acordo com o site Flash, a mulher ficou "magoada" com toda a situação, aguardando-se agora o desfecho do processo de divórcio.Enquanto isso, Isabel e Luís já não se escondem e, no passado fim de semana, viajaram para a Disney com os filhos da apresentadora. O namoro é também aprovado por Fernando Santos.