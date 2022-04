Namorado de Isabel Figueira já se divorciou Luís Santos assinou os papéis do divórcio cinco meses depois de estar com a atriz.

Isabel Figueira e Luís Santos já vão a eventos enquanto casal

Depois de ter sido noticiado que Luís Santos, namorado de Isabel Figueira, ainda estava casado, a modelo e atriz veio agora garantir que o filho do selecionador nacional, Fernando Santos, já está divorciado. “Luís Santos está separado desde o verão de 2021, e já está divorciado por mútuo consentimento (transitado em julgado desde 4 de abril de 2022)”, pode ler-se no comunicado.



Embora Luís Santos já esteja divorciado, a verdade é que a dissolução do casamento só aconteceu cinco meses depois de ter começado a namorar com Isabel Figueira. O casal conheceu-se em novembro passado.

